Екатеринбург, 9 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 8 июня, в медучреждения доставили 37 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на семь меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб.

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Излечились от COVID-19 ещё 203 человека. В общей сложности в регионе выздоровели 433 158 граждан.

В области за прошедшие сутки, 8 июня, обнаружили 112 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 скончался ещё один человек. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 751.