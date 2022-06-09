Берлин, , 13:02 — REGNUM Нынешнее правительство Германии утратило чувство политического реализма и самосохранения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 июня, комментируя высказывания посла Германии в России.

Флаг Германии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Геза Андреас фон Гайр заявил о резком ухудшении двусторонних отношений Германии и России после начала специальной военной операции. По его словам, речь идет о «настоящем обвале».

«Да, немцы завели отношения между нашими странами в полный тупик. Сначала вероломное и продиктованное исключительно ненавистью к России поведение в отношении президента Украины Виктора Януковича, потом поддержка пришедшего к власти в результате военного переворота правительства в Киеве, потакание его ускоренной трансформации в режим нацизма и воинствующего русоненавистничества.

Когда этот режим первый раз получил ощутимый отпор в Донбассе, Берлин формально несколько подправил свою позицию, но на деле вместе с Парижем остался верен американской линии на использование Украины в качестве военного тарана против нашей страны. Позицию Ангелы Меркель в организации западного экономического давления на нашу страну можно на фоне происходящего сегодня признать умеренной; нынешнее правительство Германии совсем утратило чувство политического реализма и самосохранения.

Да, Россия и Германия остаются странами, относительно недалеко находящимися друг от друга, но даже соседом при правительстве социал-демократов, «зелёных» и СвДП называть ФРГ не хочется — уж очень о многом тяжёлом для нас и трагическом для Германии напоминает его политика. Это политика тех, кто потерял не только здравый смысл, но и стыд и совесть, и попытка посла попенять нам на «обращение с германскими НПО и средствами массовой информации» или на высылку дипломатов только утверждает меня в этой оценке.

Так что мысль германского посла о том, что Россия и Германия «останутся соседями со всеми вытекающими последствиями», мне не до конца понятна. Какие «последствия» они там, в Берлине, имеют в виду, в качестве какого соседа хотят иметь Россию? Вновь ручного, как в 1990-е? Не получится. Соседство с ними на Украине мы точно прекратим», — отметил Михаил Демурин.