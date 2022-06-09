Ростов-на-Дону, 9 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Апелляционная инстанция Ростовского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу и оставила без изменения приговор, вынесенный по делу о массовом отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиазавода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 9 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Судебный акт оставлен без изменения», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году сотрудник предприятия из неприязненных отношений к нескольким коллегам добавил в 19-ти литровые бутылки с питьевой водой заранее подготовленное химическое вещество с содержанием таллия. В результате произошло массовое отравление людей.

На первоначальной стадии расследования сотрудник авиазавода признался в содеянном. Затем он изменил свои показания, заявив о своей невиновности. Его причастность к преступлению была доказана. Мужчине назначено восемь лет колонии общего режима.