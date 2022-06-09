Кемерово, 9 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В городе Кемерово в День России и День города будет задействован каждый метр самой большой городской площади — Московской. Об этом сообщили в администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM День России

«Чтобы гости праздника смогли быстрее сориентироваться, выбрать самые интересные для себя культурные события, разработан специальный путеводитель, — говорится в телеграм-канале мэрии. — Большой баннер с ним установят на входе, всем рекомендовано сфотографировать схему на телефон для использования».

Отметим, что 12 июня Московская площадь в городе Кемерово превратится в «площадь трёх фестивалей»: национальных общественных организаций «Я — россиянин!», кавер-групп «Музыка города»; арт-пространств «Family-fest».

Завершится праздник девятиминутным салютом в 23:00 (время местное).