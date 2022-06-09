Москва, 9 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, исключающий возможность закупки лекарственных препаратов у единственного поставщика, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

До 31 декабря 2022 года по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, предметом которого является поставка лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество таких препаратов, изделий, материалов не более чем на 30% или уменьшается предусмотренное контрактом количество таких препаратов, изделий, материалов не более чем на 30%.

Уточняются также положения о формировании и размещении в единой информационной системе закупок (ЕИС) документов о приемке в электронной форме заказчиками, в отношении которых иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан РФ или российских юрлиц, введены санкции или меры ограничительного характера. Предусматривается, что документы о приемке такими заказчиками станут формироваться, подписываться и размещаться в ЕИС без размещения на официально сайте ЕИС.

Третье чтение законопроекта намечено на 15 июня.