Сеул, , 12:59 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Пак Чин встретился 9 июня с послом Ирана в Сеуле Саидом Бадамчи Шабестари, с которым обсудил двусторонние отношения и переговоры по СВПД. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи министр иностранных дел призвал укрепить двусторонние связи в связи с празднованием в текущем году 60-летия установления дипломатических отношений между странами.

Он также выразил надежду на то, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, зашедшие в тупик, возобновятся, а также добавил, что Сеул продолжит играть необходимую роль в данном вопросе.