Таллин, 9 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Флот Департамента полиции и погранохраны Эстонии из четырех кораблей решено передать в ведение Военно-морского флота страны. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa. ee со ссылкой на решение парламента страны.

NATO North Atlantic Treaty Organization Учения «Весенний шторм» в Эстонии. 8 мая 2019 года

До сих пор корабли выполняли важнейшие для государства функции — охрану морских границ, участие в спасательных операциях на море, а также обнаружение и ликвидацию загрязнений. Теперь все эти функции должен перенять военный флот, отмечает издание.

«Мы рассчитываем и надеемся, что эти корабли придут вместе с людьми. То есть сохраняются все возможности и навыки, которые есть на сегодняшний день», — сказал руководитель планирования Центра оборонных инвестиций Аско Кивиник.

Слияние флотов аргументировано как возросшими потребностями гособороны, так невозможностью для такого небольшого государства как Эстония тратить бюджет на строительство отдельно кораблей и для флота, и для полиции.

«Так как строительство кораблей очень дорого, то сейчас применяется перекрестное использование плавающих платформ. Для подготовленного корабля неважно, что на него установят — контейнер для зачистки загрязнения или систему выброса морских мин», — заявил Кивиник.

Передача кораблей должна быть завершена в начале 2023 года. Все корабли получат статус военных.