Ставрополь, 9 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Ставропольский край будет участвовать в благоустройстве города Антрацита в Луганской Народной Республике. Одним из объектов, который будет восстановлен, станет Парк Победы, сообщил 8 июня губернатор края Владимир Владимиров, посетивший с рабочей поездкой Антрацитовский район.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

Отметив, что парк Победы, построенный в 1930 году и являвшийся некогда любимым местом отдыха горожан, в настоящее время находится в запустении — разбита чаша фонтана и киоски для продажи мороженого, демонтированы аттракционы, Владимиров пообещал вдохнуть в зону отдыха новую жизнь.

«Заехал в парк и встретился с людьми, которые здесь работают. Хороший получился диалог. У нас в крае есть опыт благоустройства и развития парковых зон, который может пригодится Антрациту. Поручил проработать возможности применения этих наработок. Чтобы парк получил новую жизнь», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Напомним, власти Ставропольского края и Антрацитовского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве в плане восстановления экономики и объектов социальной сферы.