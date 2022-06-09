Ставрополье восстановит Парк Победы в городе Антраците
Ставрополь, 9 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Ставропольский край будет участвовать в благоустройстве города Антрацита в Луганской Народной Республике. Одним из объектов, который будет восстановлен, станет Парк Победы, сообщил 8 июня губернатор края Владимир Владимиров, посетивший с рабочей поездкой Антрацитовский район.
Отметив, что парк Победы, построенный в 1930 году и являвшийся некогда любимым местом отдыха горожан, в настоящее время находится в запустении — разбита чаша фонтана и киоски для продажи мороженого, демонтированы аттракционы, Владимиров пообещал вдохнуть в зону отдыха новую жизнь.
Напомним, власти Ставропольского края и Антрацитовского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве в плане восстановления экономики и объектов социальной сферы.