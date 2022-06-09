Кишинёв, , 12:56 — REGNUM Правоохранители в Молдавии провели обыски у местного жителя, который публиковал в соцсетях материалы в поддержку спецоперации России по денацификации Украины. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

Сообщается, что после обысков жителя доставили на допрос в прокуратуру. Его обвинили в разжигании национальной розни в период действия режима чрезвычайной ситуации.

«Далее должны быть предприняты необходимые действия по установлению всего круга лиц, виновных в систематическом распространении среди населения через различные СМИ, социальные сети, каналы связи тенденциозной и выдуманной информации», — отметили в Генпрокуратуре.

Также была опубликована аудиозапись, где задержанный якобы говорит по телефону, что будет распространять информацию о поддержке спецоперации РФ.

Напомним, представители руководства Молдавии после начала спецоперации неоднократно заявляли о нейтралитете республики. При этом жителей начали штрафовать за демонстрацию поддержки действий России. В апреле в Молдавии официально запретили символы Z и V, георгиевскую ленты и всё, что может выражать поддержку России. Правоохранители выписали сотни штрафов тем, кто надел георгиевскую ленту в честь 9 Мая.

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