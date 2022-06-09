Валенсия, Испания, , 12:55 — REGNUM Главным тренером испанского футбольного клуба «Валенсия» стал Дженнаро Гаттузо. Об этом 9 июня сообщается на сайте клуба.

Дженнаро Гаттузо acmilanfan.ru

Отмечается, что контракт 44-летнего итальянского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Ранее Гаттузо работал в «Палермо», «Пизу», «Милан» и «Наполи». В мае 2021 года возглавил «Фиорентину», но уже в июне покинул клуб из-за разногласий с руководством.

В 2020 году «Наполи» под его руководством выиграл Кубок Италии, обыграв в финале «Ювентус» в серии послематчевых пенальти.