Донецк, 9 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования занимают гражданскую инфраструктуру на славянском направлении и используют мирное население как живой щит. Об этом 9 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате перемалывания украинских боевиков на славянском направлении ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) продолжают занимать гражданскую инфраструктуру в городе, используя население в качестве живого щита», — говорится в сообщении.

Также указывается, что часть киевских боевиков пытается покинуть регион, для чего вступает в локальные стычки с собственными сослуживцами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Яковлевка, а также город Ясиноватая в ДНР.