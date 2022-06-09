Волгоград, , 13:01 — REGNUM В непреднамеренном убийстве, совершенном в 2002 году, обвиняется 37-летний житель Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе СУ СК по региону.

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По данным следствия, тогда ещё несовершеннолетний волгоградец, встретил у подъезда дома проспекту Столетова 29-летнего знакомого. У молодого человека имелся дефект речи, злоумышленник решил высмеять этот недостаток. Знакомый попытался уйти, однако обвиняемый в состоянии опьянения избил его и скрылся с места происшествия. Молодой человек скончался от полученной черепно-мозговой травмы, несмотря на усилия врачей.

По «горячим» следам установить преступника не удалось, злоумышленника разыскали только в 2022 году. На допросе неоднократно судимый волгоградец подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, уголовное дело направлено в суд.