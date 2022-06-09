Уфа, , 13:05 — REGNUM Порядка 1,7 тысяч человек привлекли работодатели Башкирии к общественным работам в апреле-мае 2022 года. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Центр Службы занятости Yarreg.ru

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Сообщается, что такие работодатели получат 148 млн рублей в виде субсидий на возмещение затрат. Предприятиям, которые организовали общественные работы на своих производственных площадках в Башкирии из бюджета выплачивается по 22,9 тысяч рублей (до 1 июня 2022 года — 20,8 тысяч рублей) за каждый полный месяц работы привлеченного к такой форме занятости безработного гражданина.

«До трех месяцев — столько по времени могут длиться общественные работы — работодателю при организации занятости компенсируется часть затрат в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Это одно из дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. Предприятия могут привлечь к временным или сезонным работам на своих производственных площадках соискателей из числа безработных граждан через центры занятости», — приводит пресс-служба слова министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой.

Отмечается, что за время реализации мероприятия в 2022 году предприятия региона смогут получить свыше 715 млн рублей, организовав на своих территориях общественные работы почти для 11,5 тысяч человек.