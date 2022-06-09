Екатеринбург, 9 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Бывший заведующий одним из отделений Свердловского областного онкодиспансера, обвиняемый в изнасиловании школьницы, останется на свободе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Областной суд оставил без изменения решения суда низшей инстанции. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Ранее подобную меру пресечения избрали ещё одной фигурантке дела.

Напомним, фигурантами уголовного дела являются три человека. При этом только генерал-майор в отставке Рамиль Г. заключён под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ходом расследования уголовного дела об изнасиловании 15-летней школьницы в Свердловской области заинтересовался председатель СКР России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о причинах смены меры пресечения двум фигурантам.