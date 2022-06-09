Ижевск, , 12:53 — REGNUM За дискредитацию Вооружённых сил РФ в Удмуртии привлекли к административной ответственности двоих местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, к ответственности привлечена девушка 2005 года рождения, на одной из улиц Ижевска она демонстрировала плакат, который стал причиной оформления протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»). Она оштрафована на 30 тыс. рублей.

Также в Ижевске мужчина 1996 года рождения на одной из площадей провел несогласованный пикет, публично демонстрируя плакат с дискредитирующим Вооруженные силы России лозунгом. По аналогичной статье он оштрафован на 35 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее к административной ответственности по указанной статье был привлечен 62-летний житель Сарапульского района. В течение около 1,5 месяцев мужчина разместил на своей странице в одной из социальных сетей более 20 видеоматериалов, публичное демонстрирование которых запрещено, а также дискредитирующих использование Вооруженных Сил России.

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