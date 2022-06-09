Москва, , 12:53 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, направленный на установление особенностей налогообложения при реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предусматривается введение механизма налоговых вычетов в отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество, земельного налога, подлежащих уплате участником СЗПК, одной из сторон которого является Российская Федерация, для возмещения затрат, понесенных участником СЗПК в рамках реализации инвестиционного проекта.

В частности, устанавливается, что налоговый вычет предоставляется организации, заключившей СЗПК, в размере фактически осуществленных затрат, по которым федеральным законом «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» предусмотрено предоставление мер государственной поддержки. Проверка этих затрат входит в предмет налогового мониторинга в отношении организации, признаваемой налогоплательщиком — участником СЗПК. При этом такая организация вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о проведении налогового мониторинга без соблюдения условий, которые предусмотрены Налоговым кодексом для его проведения.

В результате применения налогового вычета вышеуказанные налоги по итогам налогового периода могут быть снижены до нуля.

Устанавливается, что возможность применения налогового вычета не зависит от отдельных решений органов государственной власти регионов.

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