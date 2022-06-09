Джакарта, 9 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Во всем мире было введено почти 12 млрд доз вакцины против COVID-19, и имеющихся в настоящее время запасов вакцины достаточно для удовлетворения глобальных потребностей в вакцинации. Этот вопрос, как сообщает Antara, был поднят на встрече COVAX под руководством министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, министра международного развития Канады и министра здравоохранения Эфиопии.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

Министр иностранных дел Индонезии заявила, что в настоящее время в мире наблюдаются позитивные тенденции, связанные с пандемией COVID-19. Число новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. Однако Ретно Марсуди подтвердила, что задача COVAX еще не завершена и пандемия COVID-19 еще не закончена.

«Дефицит вакцин все еще существует. Многие люди, подверженные высокому риску в странах с низким уровнем дохода, не были вакцинированы», — заявила глава МИД Индонезии.

COVAX — это глобальный механизм, целью которого является бесплатное распространение вакцин среди своих стран-членов, а именно 92 стран с низким и средним уровнем дохода. По состоянию на 3 апреля 2022 года Индонезия получила130 662 975 доз вакцины в рамках схемы механизма COVAX и двусторонней схемы распределения вакцины.