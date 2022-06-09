Бейрут, 9 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Начальник службы внешней разведки Катара Ахмед бин Насер бин Джассим Аль Тани совершил неофициальный визит в Ливан. Об этом 9 июня сообщает телеканал Al-Diyar со ссылкой на свои источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным источников, визит состоялся две недели назад, однако информация о нём появилась только сейчас. Как сообщается, шеф Катарской разведки встретился с рядом официальных лиц в правительстве Ливана и обсудил с ними ряд вопросов, касающихся региональной политики.

По данным журналистов, в ходе визита Насер бин Джассим Аль Тани встретился с лидерами движений ХАМАС и Хезболла, обсудив с ними возможные меры противодействия израильской армии на южных границах Ливана.