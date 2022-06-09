Москва, , 12:50 — REGNUM Новым министром культуры и туризма Московской области назначен Василий Кузнецов, ранее занимавший пост генерального директора музея «Новый Иерусалим» в Истре, сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

Дом культуры, фасад Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

Должность министра культуры и туризма Подмосковья стала вакантной после того, как экс-глава министерства Елена Харламова возглавила Департамент музеев и внешних связей Министерства культуры России.

17 июня новый министр культуры Московской области планирует провести приём граждан.

Справка:

Василий Кузнецов родился в 1988 году в Москве.

Окончил Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Российскую академию музыки имени Гнесиных, Высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. М. В. Ломоносова.

С 2017 года был гендиректором государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре.

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