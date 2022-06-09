Псков, 9 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Музей-заповедник «Михайловское» в Пушкинских Горах (Псковская область) включён в общероссийскую комплексную программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и получит более 100 млн рублей, сообщил 9 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

A.Savin Пушкинские горы. Святогорский монастырь

По его словам, федеральные средства пойдут на реставрацию ряда объектов в усадьбах Петровское и Михайловское.

«Это «Грот-беседка», «Льнохранилище», «Дом-музей А. П. Ганнибала», «Историко-культурный Пушкинский ландшафт». Также средства будут направлены на реэкспозицию научно-культурного центра Пушкинского заповедника», — уточнил губернатор.

По словам Ведерникова, с федеральной поддержкой нам удастся сделать эти исторические места ещё более привлекательными и интересными».

Напомним, село Михайловское — место, где А. С. Пушкин провёл несколько лет и создал множество произведений, могила поэта находится в Святогорском монастыре.