Энгельс, Саратовская область, , 12:56 — REGNUM Жительница города Энгельса Саратовской области попалась на уловки мошенников, решив трудоустроиться. Женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Телефонное мошенничество

Как утверждает пострадавшая, ей позвонила незнакомка и предложила работу. Для оформления лицевого счета и перечисления зарплаты собеседница попросила продиктовать данные банковской карты. После передачи сведений с карты заявительницы было списано 360 тыс. рублей, а номер незнакомки оказался выключенным.

Полицейские проводят проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове 37-летний мужчина пострадал от мошенников, покупая через интернет бетонные плиты.

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