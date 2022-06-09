Минск, 9 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. У Белоруссии есть необходимые ресурсы для участия в российских программах импортозамещения. Об этом 9 июня в ходе встречи с губернатором Курской области Романом Старовойтом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Он подчеркнул, что сотрудничество в этом направлении обсуждалось на высшем уровне.

«С президентом [России Владимиром] Путиным недавно приняли такое решение», — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко добавил, что российская сторона выделяют около 1,5 млрд долларов на программы импортозамещения на территории Белоруссии.

«Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — констатировал президент Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных заявил, что работа по импортозамещению в рамках Союзного государства России и Белоруссии уже даёт положительный результат в промышленных отраслях. Прирост в среднем по каждой отрасли белорусской экономики составляет более 10%, уточнил он.

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