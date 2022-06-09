Тюмень, 9 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано девять выздоровевших и 13 госпитализированных с COVID-19. Об этом 9 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Mzur.ru Коронавирус. Удмуртия

За сутки на 9 июня коронавирус выявили у девяти тюменцев. Это на 11 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 июня коронавирус выявили у 191 821 человека, выздоровело 187 257 пациентов, скончались 4329 (ни одного человека за сутки).