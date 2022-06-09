Москва, 9 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Украинские боевики не способны противостоять вооруженным силам России. Об этом 9 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины каждый раз проигрывают подразделениям российских войск из Чечни и солдатам Луганской Народной Республики (ЛНР) как только дело доходит до стрелкового боя. Единственным инструментом Киева, который способен замедлить процесс освобождения промзоны Северодонецка — это тяжелая артиллерия, которая бьет из пока еще оккупированного Украиной Лисичанска.

«Ситуация такова, что тяжелые бои идут, обстановка тяжела только тем, что нас обстреливают тяжелым вооружением со стороны Лисичанска, а так если говорить о прямых столкновениях, нам никто не противостоит. Как только бой переходит в формат стрелкового, мы только отбираем у них позиции. Проблема в том, что город Северодонецк обливают снарядами непрерывно», — сказал Алаудинов.