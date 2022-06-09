Донецк, 9 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинского «Града». Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 11:53, удар нанесён с позиций ВСУ в Авдеевке. По донецкому городу выпущено 15 ракет из установки БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Ясиноватая и Яковлевка.