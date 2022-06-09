Нальчик, , 12:43 — REGNUM Массовое восхождение на гору Эльбрус, посвященное 100-летию Кабардино-Балкарии пройдет по новым правилам. Требования для участников восхождения ужесточила Федерация альпинизма России (ФАР).

Восхождение на Эльбрус 21.мвд.рф

«Отбор участников будет строгим. Людей, не имеющих опыта восхождения, мы не поведем на вершину, еще одно обязательное условие — членство в ФАР. Возможно, также введем экологический сбор», — приводит ТАСС слова президента федерации Алексея Слотюка.

Напомним, массовое восхождение на Эльбрус запланировано на 13–21 августа 2022 года. Его участниками станут 100 человек, причем 20 из них будут опытными инструкторами. Однако уже сейчас число поданных заявок превышает 200.

Стало известно также, что в честь празднования Дня государственности Кабардино-Балкарии в 2022 году планируется провести массовое восхождение «Эльбрусиада — 2022», участниками которого станут 100 человек со всей России.