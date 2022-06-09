Нальчик, 9 июня 2022, 12:43 — REGNUM Массовое восхождение на гору Эльбрус, посвященное 100-летию Кабардино-Балкарии пройдет по новым правилам. Требования для участников восхождения ужесточила Федерация альпинизма России (ФАР).
Напомним, массовое восхождение на Эльбрус запланировано на 13–21 августа 2022 года. Его участниками станут 100 человек, причем 20 из них будут опытными инструкторами. Однако уже сейчас число поданных заявок превышает 200.
Стало известно также, что в честь празднования Дня государственности Кабардино-Балкарии в 2022 году планируется провести массовое восхождение «Эльбрусиада — 2022», участниками которого станут 100 человек со всей России.