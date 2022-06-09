Таллин, 9 июня 2022, 12:43 — REGNUM В последнее время мошенники активно рассылают клиентам эстонской почтовой государственной службы Omniva электронные письма якобы от лица компании в надежде получить деньги криминальным путем за несуществующую посылку.
Об этом сообщил эстонский портал stolitsa. ee со ссылкой на представителей Omniva. По электронной почте или SMS распространяются фальшивые сообщения о том, что получателя в почтовом отделении ждет посылка, требующая предварительной оплаты.
Такое сообщение сразу должно насторожить, поскольку если вы не ожидали никакой посылки, то такой сюрприз может закончиться неприятностями, уточнили в госпредприятии.
«Хочу заверить, что Omniva ни при каких условиях не спрашивает таким образом у клиентов деньги или банковские данные. К любому уведомлению об оплате в его содержании следует относиться скептически», — подчеркнула руководитель по связям со СМИ Omniva Кристина Хаавала.
Проблема заключается в том, что зачастую в таких мошеннических сообщениях используется логотип предприятия, что якобы должно повысить доверие в глазах неопытного интернет-посетителя. Также используются ссылки, внешне замаскированные под корректные.
Вполне вероятно, что аналогичная схема мошенничества распространяется и на другие курьерские фирмы, где также просят произвести оплату за доставку посылки, сообщили в эстонской почтовой службе.