Таллин, 9 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В последнее время мошенники активно рассылают клиентам эстонской почтовой государственной службы Omniva электронные письма якобы от лица компании в надежде получить деньги криминальным путем за несуществующую посылку.

Марки почты России. 1998

Об этом сообщил эстонский портал stolitsa. ee со ссылкой на представителей Omniva. По электронной почте или SMS распространяются фальшивые сообщения о том, что получателя в почтовом отделении ждет посылка, требующая предварительной оплаты.

Такое сообщение сразу должно насторожить, поскольку если вы не ожидали никакой посылки, то такой сюрприз может закончиться неприятностями, уточнили в госпредприятии.

«Хочу заверить, что Omniva ни при каких условиях не спрашивает таким образом у клиентов деньги или банковские данные. К любому уведомлению об оплате в его содержании следует относиться скептически», — подчеркнула руководитель по связям со СМИ Omniva Кристина Хаавала.

Проблема заключается в том, что зачастую в таких мошеннических сообщениях используется логотип предприятия, что якобы должно повысить доверие в глазах неопытного интернет-посетителя. Также используются ссылки, внешне замаскированные под корректные.

Вполне вероятно, что аналогичная схема мошенничества распространяется и на другие курьерские фирмы, где также просят произвести оплату за доставку посылки, сообщили в эстонской почтовой службе.