Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на брифинге в Вашигтоне высказалась о возможности введения санкций против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили и грузинских судей, сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Карен Донфрид United States Department of State

«Санкции, как вы знаете, — это средство, используемое правительством США для борьбы с коррупцией во всем мире. Мы никогда не разглашаем информацию о предварительных санкциях. Что касается Грузии, я хотела бы сказать, что мы настоятельно призываем членов грузинского правительства провести необходимые демократические реформы, над которыми мы так тесно сотрудничали с грузинской стороной. Моё послание Грузии будет заключаться в том, чтобы она продолжала идти по демократическому пути, чтобы стать сильной демократией», — сказала Донфрид.

Напомним, что один из проектов резолюции Европарламента по Грузии предусматривает введение санкций в отношении Иванишвили.