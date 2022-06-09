Донецк, , 12:41 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Ясиноватая и Яковлевка. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

Оба удара нанесены с украинских позиций в Авдеевке. В 11:43 по городу Ясиноватая артиллерия выпустила четыре снаряда калибра 122 мм. В 11:40 по Яковлевке боевики применили ракетную систему залпового огня «Град», выпустив десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский.