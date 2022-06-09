Ростов, Ярославская область, , 12:41 — REGNUM Филиал театра имени Федора Волкова появится в Ростове Ярославской области. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Ростов Великий yarregion.ru

Проект будет реализовываться в рамках общей программы модернизации самого древнего города Ярославской области. Как сообщил глава региона Михаил Евраев, городской театр Ростова Великого ждет реконструкция, после которой он станет филиалом Волковского театра. С условием «сохранения труппы и местной самобытности».

Всего в развитие Ростова за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, денег БРИКС и частных инвестиций планируется вложить 5 миллиардов рублей. Средства будут осваиваться до 2024 года. В городе благоустроят набережную озера Неро, осуществят подсветку 56 зданий «Ростовского Кремля», проведут капитальный ремонт сетей. Также в Ростове планируется открыть пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе».