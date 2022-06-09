Минск, 9 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Белоруссия зафиксировала нарушение государственной границы со стороны Украины в воздушном пространстве. Об этом 9 июня сообщил помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Он сообщил, что инцидент произошёл 8 июня в 15:13. Со стороны Украины было зафиксировано нарушение государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве.

«По данному факту ведется расследование», — написал представитель минобороны республики.

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