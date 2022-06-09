Тунис, , 12:44 — REGNUM В МИД Туниса отреагировали на публикация в СМИ, в которых сообщалась о «тайных» переговорах с Израилем о нормализации отношений. Об этом 9 июня сообщает Babnet со ссылкой на заявление ведомства.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что власти Туниса решительно отвергают любое сотрудничество с израильской стороной. В министерстве иностранных дел Туниса подчеркнули, что все опубликованные в СМИ материалы не соответствуют действительности, а их авторы имеют цель поссорить Тунис с братскими арабскими государствами.

«Мы отвергаем ложные утверждения, которые продвигают некоторые СМИ, о том, что мы ведём переговоры о нормализации отношений с сионистским образованием. Эти СМИ, связанные с оккупационным образованием, распространяют эти слухи в неоднократных попытках нанести ущерб имиджу нашей страны», — отмечается в заявлении МИД Туниса.