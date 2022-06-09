Ереван, 9 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Россия высоко оценивает свой динамичный, содержательный политико-дипломатический диалог с Арменией, включая диалог на высшем уровне. Об этом 9 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как отметил Лавров, российская сторона дорожит своими отношениями с Арменией. При этом он утончил, что братские народы двух стран связывают многовековые культурно-цивилизационные узы и духовная близость.

«Мы всегда оказывали друг другу бескорыстную поддержку в трудные времена. Высоко оцениваем и динамичный, содержательный политико-дипломатический диалог, в том числе на высшем уровне», — сказал глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с рабочим визитом в Ереване, посетил почтил память жертв геноцида армян.