Ханты-Мансийск, 9 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 9 июня госпитализировали пятерых больных с COVID-19, 35 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. Это на 10 случаев меньше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышла Нягань — 6 случаев.

С начала пандемии в Югре на 9 июня насчитывается 210 894 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 208 026 пациентов, 2 553 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).