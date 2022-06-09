Красноярск, 9 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Мужчина задержан по подозрению в убийстве пожилой жительницы Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

(сс) KlausHausmann В наручниках

6 июня в квартире на улице Спортивная в Красноярске обнаружили тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 31-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина решил совершить разбойное нападение. 6 июня он пришёл к одинокой пожилой соседке, представился её соседом и заявил о якобы возникших проблемах с сантехникой.

В какой-то момент злоумышленник начал бить женщину по голове неустановленным предметом. От полученных травм она скончалась на месте.

После этого красноярец похитил из квартиры телевизор, компьютер, два мобильных телефона и 40 тысяч рублей. Он скрылся с места происшествия, избавившись от орудия убийства.

Мужчина задержан. Он подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Кабанского района Бурятии предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя своей сестры.

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