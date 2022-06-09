Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM В день 350-летия со дня рождения Петра Великого в Петропавловском соборе освятили воссозданную, так называемую, мерную икону, принадлежавшую самодержцу, и установили на историческое место около могилы первого российского императора в Петропавловском соборе.

Мерная икона Петра I gov. spb.ru

Мерная икона — размером в новорожденного ребенка — была подарена родителям Петра Алексеевича ко дню его крещения. На мерных иконах по традиции изображали лик святого, в честь которого крестили новорожденного, а также Святую Троицу. На иконе будущего царя и императора был изображён святой апостол Петр.

Подлинная икона многие годы находилась у могилы Петра I, но в годы Великой Отечественной войны была утеряна. Сотрудники Государственного музея истории Санкт-Петербурга вместе с Санкт-Петербургской митрополией РПЦ воссоздали икону.

«Сегодня с благословения Владыки Варсонофия в Петербурге введена новая традиция. В день рождения императора Петра Первого и в день его памяти в Петропавловском соборе будет проходить заупокойная служба», — сообщил во время церемонии освящения губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Участники церемонии возложили цветы к надгробию Петра Великого.

Как сообщало ИА REGNUM, в день 350-летия со дня рождения Петра I на Марсовом поле Санкт-Петербурга для публики открылся большой выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022».

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