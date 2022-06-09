Ярославль, , 12:47 — REGNUM Мэрия Ярославля предложила собственнику кафе добровольно демонтировать инсталляцию женских ног с фасада здания, являющегося объектом культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Указанная инсталляция

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на градостроительном совете Ярославля оформление здания сравнили с домами терпимости, а владельцу должны направить уведомление с предложением убрать инсталляцию.

В мэрии города корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что на основании решения градсовета власти объявили владельцу предостережение «о недопустимости нарушения Правил благоустройства в части использования декоративного оформления». То есть ноги на окнах якобы не сочетаются с архитектурой здания и портят внешний вид фасада.

«Мэрия города надеется на то, что собственником здания и юридически лицом, осуществляющим ресторанную деятельность, в кратчайшие сроки и добровольно будут приняты меры по обеспечению соблюдения Правил благоустройства при содержании и эксплуатации здания, являющегося выявленным объектом культурного наследия «Дом жилой церкви Власия», 1878 г. (г. Ярославль, ул. Собинова, д. 33)», — пояснили власти города.

В том случае, если предостережение не будет исполнено, то собственника может ждать судебный иск.

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