Ярославль, 9 июня 2022, 12:47 — REGNUM Мэрия Ярославля предложила собственнику кафе добровольно демонтировать инсталляцию женских ног с фасада здания, являющегося объектом культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на градостроительном совете Ярославля оформление здания сравнили с домами терпимости, а владельцу должны направить уведомление с предложением убрать инсталляцию.
В мэрии города корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что на основании решения градсовета власти объявили владельцу предостережение «о недопустимости нарушения Правил благоустройства в части использования декоративного оформления». То есть ноги на окнах якобы не сочетаются с архитектурой здания и портят внешний вид фасада.
В том случае, если предостережение не будет исполнено, то собственника может ждать судебный иск.
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