Уфа, , 12:37 — REGNUM 19 участников ЕГЭ в Башкирии набрали 100 баллов, сдавая экзамен по химии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба министерства образования региона.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в Башкирии ЕГЭ по химии 26 мая сдавали свыше 2,5 тысяч участников, при этом 357 человек показали результаты в диапазоне 81−100 баллов. 100 баллов набрали 19 участников ЕГЭ по химии.

Отмечается, что в регионе ЕГЭ по литературе сдавали 682 участников ЕГЭ, в том числе 25 человек показали результат в диапазоне 81−100 баллов, 100 баллов набрал один участник.

Сообщается, что участниками ЕГЭ по географии стали 333 человека.

Отмечается, что 9 июня пройдет самый массовый экзамен по выбору — обществознание.