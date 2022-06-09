Таганрог, Ростовская область, 9 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) 9 июня развернут гигантский портрет основателя приморского города Петра I. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на Пушкинскую набережную в Таганроге

Флешмоб состоится на Октябрьской площади в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого. Студенты выстроятся с воздушными шарами белого, синего и красного цветов. Затем на площади появится портрет Петра I, нарисованный на полотне площадью 1200 кв. метров.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области запланированы десятки мероприятий, посвящённых дню рождения Петра I.