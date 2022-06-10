Москва, , 03:29 — REGNUM Чехию ждёт печальное будущее в случае одномоментного отказа от российских энергоносителей, а Германия её не спасёт. Об этом 7 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Памятник Яну Жижке в Таборе, Чехия Countryczeck.com

«Германия не сможет спасти Чехию в плане поставок газа и нефти, если Чехия одномоментно отказалась бы от всех российских энергоносителей. Но тут надо понимать, что значит «спасти»», — заявил эксперт.

Германия не производитель газа или нефти. От российской же нефти Германия откажется до конца года, отказ от газа чуть затянется, но Чехии это все равно не поможет. Чехия не имеет своих портов и терминалов СПГ, нет и собственных АЭС. На что рассчитывают чехи, понять невозможно, отметил Борисов.

«Однако говорить, что Чехия предстоящей зимой замерзнет — преждевременно. Германия может поделиться какими-то определенными объемами энергоносителей. Но они будут по драконовским ценам и их будет мало. Этого количества, возможно, хватит только на отопление населения. А вот чешской промышленности придется туго» — заключил политолог.

Напомним, что аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы «Энергия не роскошь», экс-глава Чешской газовой компании Владимир Штепан заявил о том, что одномоментный отказ от российских нефти и газа из России можно рассматривать как «уничтожение Чешской Республики».