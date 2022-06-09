Москва, 9 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Госдуме готовы в ходе весенней сессии принять закон, направленный на борьбу с англицизмами, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня. Инициатива уже разработана в комитете Госдумы по культуре.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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«Давайте попросим Петра Толстого («Единая Россия») и профильный комитет по просвещению подключиться к работе, сделать всё, чтобы как можно быстрее министерство определилось с позицией… Нам очень бы хотелось, чтобы инициатива… была рассмотрена в весеннюю сессию», — сказал Володин.

Депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) обратил внимание на обилие вывесок на латинице в городах России. Он призвал избавить улицы от вывесок на английском языке.

«Нам свой надо защищать язык — об этом речь идет», — согласился Володин.