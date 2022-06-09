Набережные Челны, Татарстан, 9 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны задержали 35-летнего жителя Твери. В машине мужчины обнаружили более 2 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Автомобиль под управлением жителя Твери остановили для проверки документов. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили под обшивкой передней правой двери автомобиля четыре полимерных пакета, обмотанных изолентой с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что содержимое свертков общей массой свыше 2 кг является синтетическим наркотиком.

По словам подозреваемого, примерно месяц назад в одной из соцсетей ему поступило предложение о трудоустройстве курьером по перевозке запрещенных веществ. Мужчина согласился. Позже через мессенджер с ним связался неизвестный, который предложил доставить партию наркотиков из Московской области в город Магнитогорск за 1,2 тыс. долларов США. Злоумышленник получил координаты и отправился из Твери в Подмосковье, где забрал из тайника свертки с запрещенным веществом. Затем он спрятал их под обшивкой автомобиля и поехал в пункт назначения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, у жителя Ленинградской области в Татарии изъяли наркотики массой около 3 кг.

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