В Татарии задержали наркокурьера из Твери
Набережные Челны, Татарстан, 9 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны задержали 35-летнего жителя Твери. В машине мужчины обнаружили более 2 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Автомобиль под управлением жителя Твери остановили для проверки документов. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили под обшивкой передней правой двери автомобиля четыре полимерных пакета, обмотанных изолентой с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что содержимое свертков общей массой свыше 2 кг является синтетическим наркотиком.
По словам подозреваемого, примерно месяц назад в одной из соцсетей ему поступило предложение о трудоустройстве курьером по перевозке запрещенных веществ. Мужчина согласился. Позже через мессенджер с ним связался неизвестный, который предложил доставить партию наркотиков из Московской области в город Магнитогорск за 1,2 тыс. долларов США. Злоумышленник получил координаты и отправился из Твери в Подмосковье, где забрал из тайника свертки с запрещенным веществом. Затем он спрятал их под обшивкой автомобиля и поехал в пункт назначения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Подозреваемого заключили под стражу.
Ранее ИА REGNUM сообщало, у жителя Ленинградской области в Татарии изъяли наркотики массой около 3 кг.
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