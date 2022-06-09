Мурманск, , 12:34 — REGNUM Тюленей из Мурманского океанариума отправят в Москву, сообщает пресс-служба учреждения.

Тюлень commons.wikimedia.org

Предполагается, что животные будут находиться в столице на время его реконструкции.

«15 июня в Мурманске состоится комиссия по перевозке ластоногих в Москву. На встречу с сотрудниками нашего океанариума и ветеринарами приедут представители Московского зоопарка. Переезд животных в столицу — компромисс, который тяжело дается команде океанариума, тем не менее пока это самый вероятный сценарий. На следующей неделе обсудят лишь детали», — сообщили в океанариуме.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2 022 года мурманский океанариум закрыли на реконструкцию. Однако сроки окончания работ до сих пор не определены.