Иркутск, , 12:31 — REGNUM В Прибайкальский национальный парк известил об наблюдении за редкими краснокнижными птицами, шилоклювке и пеганке, которые гнездятся гораздо южнее Иркутской области и Байкала. По данным пресс-службы ФГУП «Заповедное Прибайкалье», шилоклювку в последний раз наблюдали в мае 2009 года в Тажеранских степях (в устье реки Анга), в Култуке в мае 2020 года — 14 особей. В конце мая 2022 года четыре особи держались парами, как и пеганки — их видели и в первой декаде июня текущего года.

Земли населённых пунктов в Прибайкальском национальном парке Виталий Рябцев © ИА REGNUM

«Возможно, какую-то роль в этом сыграл тёплый май, либо в местах привычного гнездования шилоклювки и пеганки увеличилась плотность популяции и теплолюбивые пернатые стали искать новые места», — рассказала орнитолог Марина Алексеенко.

Но очевидно, что выходы за пределы ареала обитания есть. В Тажеранских степях, на Ольхоне, в районе Большого Голоустного и Култука раз в несколько лет ученые наблюдают залётных птиц, — например, чёрного грифа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году лето значительно раньше пришло на западный Байкал. В Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском заповеднике границы сезонов сдвинулись практически на две недели в сравнении со средними многолетними значениями.

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