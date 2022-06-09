Ереван, , 12:31 — REGNUM Приоритетом для российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе, является удерживание ситуации в регионе. Об этом 9 июня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Ереване.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Он провёл встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном в закрытом формате, после чего они вышли к представителям СМИ. Лавров прокомментировал обострение ситуации в Нагорном Карабахе возле села Фурух, которое произошло в конце марта.

«Там есть определённые результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться», — сказал Лавров.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. В Нагорном Карабахе ввели военное положение. 27 марта в Минобороны РФ сообщили об отводе Азербайджаном войск. Степанакерт заявил, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.