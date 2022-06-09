Донецк, , 12:29 — REGNUM Киевские боевики обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Яковлевка, а также город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки и со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 11:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населенном пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также уточняется, что в 11:40 ВСУ выпустили по Яковлевке 10 ракет из реактивных систем залпового огня «Град», а в 11:43 обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил, что возможные атаки дальнобойными системами вооружения со стороны Киева по территории России не останутся без ответа. Реакция будет немедленной.