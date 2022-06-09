МЧС проверило готовность пляжей Карачаево-Черкесии к купальному сезону
Черкесск, 9 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в преддверии пляжного сезона была проведена проверка готовности пляжей к его началу. Всего было проверено 12 пляжей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Проверялись пляжи по заявкам их владельцев, чтобы получить разрешение на открытие сезона купания в соответствии с новым порядком эксплуатации пляжей.
По словам сотрудника ведомства, проверены также условия для проведения сплавов по реке Большой Зеленчук. Запланирована проверка трех пляжей на курорте Домбай и в Теберде.
Напомним, в прошлые годы в Карачаево-Черкесии провести отдых на воде разрешалось на шести пляжах в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в городе Черкесске, на пляжах озера Кара-Кель и на других объектах.