Красносулинский район, Ростовская область, , 12:27 — REGNUM Жительница посёлка Тополевый Красносулинского района Ростовской области сдала детей в аренду. Свой поступок женщина оправдывает финансовыми трудностями.

Ребенок ИА REGNUM

Полицейские узнали о случившемся в ходе планового посещения неблагополучной семьи. Ещё в январе 2022 года инспекторы ПДН обнаружили, что двоих детей нет дома. Женщина заявила, что сын и дочь якобы временно проживают у родственников.

Однако выяснялись, что мать воспользовалась услугами одного из нотариусов и передала своих детей по нотариальной доверенности на воспитание посторонним людям. Об этом пишет телеграм-канал «Че по Ростову?». Детей воспитывают бездетные пары из разных регионов России. Возвращать матери детей не планировалось.

Из чужих семей дети изъяты и помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Мать детей оштрафована и лишена родительских прав.

ИА REGNUM не располагает официальным подтверждением или опровержением информации.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области под стражу были отправлены четыре злоумышленника, причастные к похищению и продаже ребёнка.

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