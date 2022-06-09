Москва, 9 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Власти Украины должны перестать затягивать процесс вывоза украинского зерна. Об этом сегодня, 9 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Зерно

По его словам, Москва надеется, что киев осознаёт безальтернативность решения этого вопроса именно на этой основе, которая понятна, разумна и объективна.

«То, что турецкие коллеги пытаются убедить Киев в необходимости перестать затягивать этот процесс, считаю весьма позитивным», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, представители России и Турции подробно проработают варианты вывоза украинского зерна в другие страны, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте подробнее: Лавров: Россия и Турция будут искать варианты вывоза украинского зерна